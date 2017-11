VIDEO: बाइक सवार कपल को रोककर सचिन ने दी ये नसीहत

क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में मोटरसाइकिल पर पीछे की सीट पर बैठी महिलाओं को हेलमेट पहनने की सलाह दी। तेंदुलकर ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो अपलोड किया है जो वायरल हो रहा है। इसमें वह युवा युगल से हेलमेट पहनने को अपनी आदत का हिस्सा बनाने के लिये कह रहे हैं।

तेंदुलकर ने अपनी कार रोककर इस महिला से कहा, पीछे बैठकर भी हेलमेट पहनो। सिर्फ बाइक चलाने वाले को ही हेलमेट क्यों पहनना चाहिए्र आपको भी हेलमेट पहनना चाहिए। आप भी घायल हो सकती हैं।

अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, चालक या पीछे बैठने वाले, दोनों की जान कीमती है। कपया हेलमेट पहनने को अपनी आदत में शुमार करो। मेरी राय में सुरक्षा के लिये हेलमेट पहनो।

Rider or pillion, both lives matter equally. Please, please make wearing helmets a habit. Just my opillion :) #HelmetDaalo2.0 #RoadSafety pic.twitter.com/0Lamnsj3Fq