सचिन ने सहवाग को बर्थडे पर उल्टे ढंग से किया विश, तो वीरू बोले-अब समझ आया...

भारत में सलामी बल्लेबाजी में नया आयाम गढ़ने वाले विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग आज 39 साल के हो गए हैं। इस दौरान भारतीय क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने उन्हें कुछ अलग तरीके से बधाई दी है। सचिन ने सोशल मीडिया पर सहवाग को उल्टा ट्वीट करके बर्थडे विश किया। सचिन ने लिखा, जन्मदिन मुबारक हो वीरू! नए साल के लिए शानदार शुरुआत करो। मैंने तुम्हें जब भी फील्ड पर कोई सलाह दी, तुमने हमेशा उसका उल्टा किया है। तो इसलिए इस बार मेरी ओर से भी कुछ ऐसा ही।

सहवाग ने सचिन के इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, थैंक यू गॉड जी! ऊपरवाला सब देख रहा है ये तो सुना था पर आज समझ आया वो नीचे वालों के लिए लिखता कैसा है।

Thank you God ji 🙏🏼Uparwala sab dekh raha hai, yeh to suna tha, par aaj samajh aaya, woh neeche waalon ke liye likhta kaise hai ! https://t.co/stdodewNuJ