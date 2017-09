INDvAUS: धौनी के शतक पर सचिन ने दिलचस्प तरीके से दी बधाई

चेन्नई में रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में भारत ने बेहतरीन जीत हासिल की। टीम इंडिया की जीत में महेन्द्र सिंह धौनी और हार्दिक पांड्या ने अहम भूमिका निभाई। यह मैच माही के लिए बेहद खास रहा, क्यों कि उन्होंने अंर्तराष्ट्रीय करियर में अर्धशतकों का शतक जड़ा। सचिन तेंदुलकर ने धौनी को इस उपलब्धी पर बधाई दी।

धौनी ने वनडे मैचों में 66 अर्धशतक जड़े हैं। वहीं टेस्ट में 33 और अंर्तराष्ट्रीय टी-20 में 1 अर्धशतक जड़ा है। इससे पहले माही ने वनडे मैचों में स्टम्प करने का शतक बनाया था। धौनी के अर्धशतक रिकॉर्ड पर सचिन ने ट्वीट में लिखा, एक और शतक एमएस धौनी, इस बार स्टम्पस के आगे से। अर्धशतकों के शतक के लिए बधाई।

Yet another 100 for @msdhoni! This time in front of the stumps! Congratulations on a century of 50s Mahi 👍🏻 pic.twitter.com/2yPf1wUnW7