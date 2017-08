GREAT! खली के साथ फोटो डालने पर कैप्टन कोहली को रोहित ने दिया करारा जवाब, फैंस ने भी किया सपोर्ट

रोहित शर्मा भले ही इन दिनों टीम इंडिया के साथ श्रीलंका में हैं, लेकिन वो पिछेल दो टेस्ट मैंचों में मैदान में नहीं उतरे हैं। रोहित भले ही अभी तक मैच में अपना कमाल न दिखा पाए हों, लेकिन मैदान से बाहर वह टीम से मजे लेने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने टीम के कैप्टन विराट कोहली तक को ट्विटर पर चिढ़ा दिया।

दरअसल, विराट कुछ दिन पहले कोलंबो में पूर्व WWE चैंपियन खली से मिले थे। और इस मुलाकात की एक फोटो उन्होंने ट्विटर पर शेयर की। इस फोटो में उनके साथ हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, और के एल राहुल भी दिख रहे हैं। इन सभी को खली से मिलकर काफी अच्छा लगा था। रोहित शर्मा भले ही इस फोटो में न हो, लेकिन उन्होंने एक नए स्टाइल में खुद को फोटो से रिलेट कर लिया है। रोहित ने ट्विटर पर ट्वीट कर लिखा कि, 'अच्छी कोशिश दोस्तों, पर बेल्ट तो यहां है।' रोहित ने इस WWE बेल्ट के साथ ट्विटर पर एक फोटो शेयर की।

Well tried fellas, but the belt is here 😉😄😜💪 pic.twitter.com/e7EQlsN0Hc