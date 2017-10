खुशखबरी: डैड बन गए उथप्पा, पत्नी ने दिया खूबसूरत बच्चे को जन्म

भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा अब पापा बन गए हैं। 10 अक्टूबर को उनकी वाइफ शीतल ने बेंगलुरु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बेटे को जन्म दिया है। दोनों का ये पहला बच्चा है। पिता बनने के बाद उथप्पा ने अपनी ये खुशी अपने चाहने वालों से शेयर भी की है। उथप्पा ने कहा कि मैं पापा बन गया हूं और बच्चा और मां दोनों ठीक हैं।

उथप्पा ने अपने बेटे और पत्नी के साथ एक फोटो ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। उथप्पा ने ट्वीट करके कैप्शन दिया, 'हमारी बड़ी खुशी आ चुकी है। निएल नोलन उथप्पा। इतने प्यार और समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद।'

Our bundle of joy has arrived!! NEALE NOLAN UTHAPPA😊 thank you for all the love and support!! #whentwobecomethree #batmenandjoker pic.twitter.com/4FwRbzfj7Y