ये क्या! फाइनल मैच से पहले बोले ऋषि कपूर- पाक से हार मंजूर लेकिन...

चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच 18 जून को खेला जाना है। इस मैच को लेकर हाइप होना लाजमी है। बॉलीवुड में भी इसका क्रेज साफ दिख रहा है, लेकिन ऋषि कपूर के ट्वीट्स ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के बाद उनके एक ट्वीट ने पाकिस्तानी फैन्स को भड़का दिया था और भारत के फाइनल में पहुंचते ही उन्होंने फिर से ट्वीट्स की ऐसी बरसात कर डाली कि सबकी बोलती बंद हो गई।

इस दौरान उन्होंने एक ऐसा ट्वीट भी किया जिसमें आतंकवाद का भी जिक्र हुआ और पाकिस्तान की जीत का भी। पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के बाद ऋषि कपूर ने ट्वीट को लेकर पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। भारत के फाइनल में पहुंचते ही ऋषि कपूर ने इनमें से कुछ को करारा जवाब भी दिया।

Congratulations Pakistan! You enter finals? Wow! Good to see you wearing our colour BLUE! Get ready to be BLUED now! We will BLUE you away!