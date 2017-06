पापा बने सर जडेजा: घर आई नन्ही परी, ऐसे मिली मुबारकबाद

भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा आज एक बेटी के पिता बन गए। रीवा जडेजा ने राजकोट के निजी अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया।

जडेजा फिलहाल भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड में चैम्पियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी और परिजनों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बात की।



उनके ट्विटर पर लिखा था, एम एस धौनी और सुरेश रैना के बाद सर रविंद्र जडेजा भी बेटी के पिता बने। हैशटैग चेन्नई सुपर किंग्स। बधाई।

रैना ने कहा, बधाई रीवा और जडेजा। उज्जवल भविष्य की कामना।

Congratulations Riva & @imjadeja! Welcome to an amazing world of parenthood. Wishing you a blissful future with your little bundle of joy!🕉🎉