VIDEO: काउंटी क्रिकेट में अश्विन का कहर, पदार्पण मैच में झटके 8 विकेट

इंग्लैंड की बहुचर्चित काउंटी लीग में रविचन्द्रन अश्विन ने पदार्पण किया है। अश्विन वॉरस्टरशायर की तरफ से खेल रहे हैं। उन्होंने पदार्पण मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट झटके हैं। अश्विन ने पहली पारी में 3 और दूसरी में 5 विकेट चटकाकर वॉरस्टरशायर टीम को डिविजन टू लीग में गुरुवार को ग्लोसेस्टरशायर टीम को 189 रनों से हरा दिया है।

इस मैच में वॉरस्टरशायर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। टीम ने पहली पारी में ऑल आउट होने तक 363 रन बनाए, जिसमें अश्विन ने 36 रनों का योगदान दिया। वहीं दूसरी पारी में 8 विकेट खोकर 295 रन बनाए। इस पारी में अश्विन ने 28 रन बनाए।

देखें वीडियो :

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ bowling from @ashwinravi99!



5/68 on the @BCCI spin wizard's @WorcsCCC debut 🌪 pic.twitter.com/ggWX7FISx1