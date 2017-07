इस फुटबॉल क्लब से CSK की तुलना अश्विन को पड़ी भारी, देनी पड़ी सफाई

मैच फिक्सिंग विवाद में फंसने के कारण दो साल तक प्रतिबंधित रही आईपीएल टीम 'चेन्नई सुरपकिंग्स', 2018 के आईपीएल सीजन में एक बार फिर वापसी करने के लिए तैयार है। इस खबर से चेन्नई सुपरकिंग्स के प्रशंसक काफी खुश हैं, वहीं आईपीएल की इस फ्रेंचाइजी के लिए खेलने वाले आर अश्विन इतने खुश हुए कि उन्हें अपने एक बयान के लिए आलोचना झेलनी पड़ रही है।

दरअसल, आर अश्विन ने चेन्नई सुपरकिंग्स की आईपीएल में वापसी की तुलना फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाईटेड के खिलाड़ियों के साथ म्यूनिख में हुई हवाई दुर्घटना के साथ कर दिया। अश्विन ने एक स्पोर्ट्स वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा, 'आईपीएल में दो साल का गैप सीएसके की वैल्यू में इजाफा करेगा, ठीक वैसे ही जैसे प्लेन क्रैश के बाद मैनचेस्टर यूनाईटेड के साथ हुआ था।'

Guys please take the reporting with a pinch of salt with respect to the Munich tragedy and CSK. All I said was the break will make the .. — Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) July 19, 2017

अश्विन के इस बयान को लेकर माइक्रो ब्लागिंग साइट ट्विटर पर उनकी खूब खिंचाई हुई। खासकर मैनचेस्टर यूनाईटेड के समर्थकों ने अश्विन को जमकर ट्रोल किया। गौरतलब है कि 6 फरवरी, 1958 को हुए प्लेन क्रैश में मैनचेस्टर यूनाईटेड के आठ खिलाडियों और तीन स्टाफ मेंबर्स की मौत हो गई थी। इसके बाद अश्विन ने ट्वीट कर सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से लिए गया।

CSK was banned as your owners sold themselves out. You simply cannot compare it to Munich Victims. You are either too ignorant or an Idiot. — Vaseem Khan (@iamvaseem) July 19, 2017

साल 1958 में हुई इस दुर्घटना के बाद मैनचेस्टर यूनाईटेड को लोकल खिलाड़ियों के साथ पूरा सत्र खेलना पड़ा था। इस दुर्घटना में मैनचेस्टर यूनाईटेड के मैनेजर मैट बस्बी और क्लब के स्टार फुटबॉलर बॉबी कॉर्लटन बच गए थे। वॉयने रूनी के बाद बॉबी कॉर्लटन मैनचेस्टर यूनाईटेड के लिए सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिल़ाड़ी हैं।

I completely agree it's his fault for a poor comparison between a tragedy and match fixing by the owner. He should have just left it as — Raj (@07reddevilz) July 19, 2017

Now all those who hate me, please get off my mentions, we will catch-up sometime later when I get misquoted again. Thanks🙏 — Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) July 19, 2017