BCCI: रामचंद्र गुहा का प्रशासक समिति के सदस्य पद से इस्तीफा

बीसीसीआई के प्रशासकों में से एक इतिहासविद रामचंद्र गुहा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से समिति सदस्य की जिम्मेदारियों से मुक्त करने की अनुमति देने की मांग की है।

Historian #RamachandraGuha, one of the administrators of #BCCI, tells #SC that he has resigned from post.