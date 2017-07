कोच विवाद: BCCI पर फूटा रामचंद्र गुहा का गुस्सा, कहा- सरेआम अपमानित...

बीसीसीआई से अपना नाता खत्म कर चुके रामचंद्र गुहा ने इस बार कोच विवाद मुद्दे पर पूरे बीसीसीआई को आड़े हाथों लिया है। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में किसी नाम का जिक्र नहीं किया है लेकिन उनका इशारा समझा जा सकता है। गुहा ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, "अनिल कुंबले के साथ पहले किए गए शर्मनाक बर्ताव को अब जहीर और द्रविड़ के साथ अशिष्ट व्यवहार कर और बढ़ाया जा रहा है।"

The shameful treatment of Anil Kumble has now been compounded by the cavalier treatment of Zaheer Khan and Rahul Dravid.

इसके बाद एक और ट्वीट में गुहा ने लिखा कि, "कुंबले, द्रविड़ और जहीर खेल के असली रत्न थे जिन्होंने फील्ड में अपना सब कुछ दिया। वे इस तरह सरेआम अपमानित करने के लिए नहीं हैं।"

Kumble, Dravid and Zaheer were true greats of the game who gave it all on the field. They did not deserve this public humiliation.