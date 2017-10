FIFA U-17: कोहली के बाद रहाणे ने टीम इंडिया को कहा गुड लक, शेयर किया स्पेशल Video

फीफा अंडर-17 विश्व कप का आगाज 6 अक्टूबर से हो रहा है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने भारत की फुटबॉल टीम को शुभकामनाएं दी हैं। रहाणे ने अपने ऑफीशियल ट्वीटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अंडर-17 टीम को शुभकामनाएं दी हैं।

रहाणे ने वीडियो में कहा, मैं भारत की अंडर-17 फुटबॉल टीम को शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी आपके समर्थन में हैं और हमें यकीन है कि आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

Do well boys ✌️✌️supporting you all the way @IndianFootball #U17WC pic.twitter.com/2aOoOMJ3T4