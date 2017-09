बैटिंग में फ्लॉप रहे पुजारा का अश्विन ने उठाया मजाक, कहा-अच्छा हुआ...

इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट में हुए डिविजन 2 मैच में वारसेस्टरशायर की टीम ने नॉटिंघमशायर की टीम को हरा दिया। पांच सितम्बर को ट्रेंटबिज में हुए इस मैच को वारसेस्टरशायर ने जीता। नॉंटिंघमशायर को इस सीजन में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। दोनों पारियों में जल्दी आउट होने पर अश्विन ने पुजारा को ट्रौल कर दिया। अश्विन ने ट्वीट करते हुए कहा कि ​'जिताने के लिए थैक्स, आपको जल्दी आउट होते देखना सौभाग्य की बात है।

Thanks for the win @cheteshwar1 , lucky to have seen your back quickly on both the innings👌🙏 pic.twitter.com/HZgrvGrGUe