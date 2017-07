अपमानः पाकिस्तानी खिलाड़ी ने लगाई बेंटले कार के साथ फोटो,फैन्स ने किया ट्रोल

दाएं हाथ के पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल एक तरफ जहां पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में वापसी के लिए लगातार पसीने बहा रहे हैं। इस सब के बीच हाल में ही उनके साथ एक और बुरा वाकया होगा।

दरअसल उमर ने अपने ऑफीशियल ट्विटर हैंडल से अपनी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, "कड़ी मेहनत के बाद लंदन में मजे लेते हुए।"

उमर ने एक बेंटले कार के साथ अपनी फोटो शेयर की थी। जिसपर उनके फैन्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया। एक फैन लतिफ उर रहमान ने लिखा, "तू और हार्डवर्क...हाहाहा"

वहीं एक ट्वीटर यूजर ने उमर का मजाक उड़ाते हुए ट्वीट में लिखा, "बेंटले खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहां से आए??? मुझे लगता है कि आपने किसी और की कार के साथ फोट अपलोड किया है।"

Sirjee..Ur hardwork looks better in this pic pic.twitter.com/zDq19Iumg9