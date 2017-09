WOW! PAK महिला ने पूछा कौन है विराट कोहली, तो फैन ने दिया ऐसा जवाब कि सभी हो गए हैरान

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने टीचर्स डे वाले दिन सभी टीचर्स को एक अलग अंदाज में सबको विश किया था। विराट का ये ट्वीट न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी काफी वायरल हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी टीचर लिस्ट में पाक के पूर्व क्रिकेटरों के नाम भी लिखे थे जिसमें इमरान खान और इंजमाम-उल-हक जैसे खिलाड़ी शामिल थे।

अब विराट के इसी ट्वीट पर एक पाकिस्तानी महिला ने विराट के ट्वीट पर कमेंट कर ये पूछा कि विराट कौन है, तो पाकिस्तान के रहने वाले विराट कोहली के फैन ने ऐसा जवाब दिया कि सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं।

दरअसल, हुआ कुछ यूं कि टीचर्स डे पर विराट ने एक फोटो शेयर की थी जिसमें वो बैठे हुए थे और उनके पीछे बनी एक दीवार पर कई सारे नाम लिखे हुए थे। इस फोटो पर एक महिला ने कमेंट किया कि अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मुझे कोई बताएगा कि इस पोस्ट को करने वाले जेंटलमैन का नाम क्या है? तो पाकिस्तान में ही मौजूद विराट के फैन ने उन्हें बड़ा शानदार जवाब दिया।

To all the teachers around the world and especially to the ones in the Cricket World. 🙏😊 #HappyTeachersDay pic.twitter.com/pvtrBw5uyK