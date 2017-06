फिसड्डी फील्डिंगः PAK क्रिकेटरों ने कटाई नाक, FUNNY वीडियो देखें जरूर

टीम इंडिया ने चैम्पियंस ट्रॉफी का शानदार आगाज करते हुए पहले ही मैच में पाकिस्तान को 124 रनों से हराया। बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला गया मैच बारिश के चलते कई बार रोकना पड़ा, आखिरकार टीम इंडिया ने डकवर्थ लुइस मेथड से पाकिस्तान को हराया। लेकिन मैच के बाद पाक क्रिकेटर्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान की फील्डिंग का मजाक बनाया गया है।

बता दें कि कल मैच के दौरान पाकिस्तान के 2 गेंदबाज भी चोटिल हो गए थे। मोहम्मद आमिर नस खिंच जाने से और वहाब रियाज ऐड़ी में चोट लगने के वजह से ग्राउंड से बाहर चले गए थे।

देखें वीडियो-

After electing to bowl, it was a tough day for Pakistan which was left counting the cost of some mistakes in the field 😬 #INDvPAK #CT17 pic.twitter.com/odQ77VvR9V