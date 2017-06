CT17: पाक सेना प्रमुख ने ऐसे उड़ाया भारत और PM मोदी का मजाक, आपका खून भी खौल उठेगा

चैम्पियंस ट्रॉफी का खिताब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत से छीन लिया है। लंदन के द ओवल मैदान पर खेले गए मैच में पाकिस्तान ने 180 रनों से जीत दर्ज की। पाकिस्तानी सेना ने इस मैच के बाद भारत का मजाक उड़ाया। सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने ट्विटर के जरिए भारत का मजाक उड़ाया।

COAS congrats Team Pakistan & nation. Announces Umrah for team.

"Nothing beats 'Team Work', Pakistan is a team against every threat" COAS. … — Qamar Javed Bajwa ® (@QamarJevedBajwa) June 18, 2017

बाजवा ने ट्विटर पर लिखा, 'और ये हमारा बलूचिस्तान है। जिसका भी इससे संबंध है, दूर हटो।' बाजवा ने ऐसे ही कुछ पोस्ट शेयर करते हुए भारत का मजाक बनाया, एक ट्वीट में उसने लिखा, 'पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जीत की बधाई। एकजुट होकर हम पाकिस्तान को हर धमकी और दुश्मन से बचा सकते हैं।'

CJCSC Gen Zubair Mahmood Hayat congrats Team and the nation on historic victory.

Air and Naval Chiefs congrats Team and the nation. #Qamar… — Qamar Javed Bajwa ® (@QamarJevedBajwa) June 18, 2017

इन ट्वीट्स को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण का रिऐक्शन माना जा रहा है जो उन्होंने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिया था, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों पर पाकिस्तान की ज्यादती का मुद्दा उठाया था।

COAS watching historic winning moments of cricket match. pic.twitter.com/qGSbH5Z6K0 #QamarBajwa — Qamar Javed Bajwa ® (@QamarJevedBajwa) June 18, 2017

मेजर जनरल आसिफ गफ्फूर ने साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें कथित तौर पर श्रीनगर में लोगों को भारत पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते देखा गया। उन्होंने लिखा, 'और ये श्रीनगर है।'

Valiant soldiers of Pakistan congrat Team Pak & Nation.United we shall defend Pak against all threats our enemies … … — Qamar Javed Bajwa ® (@QamarJevedBajwa) June 18, 2017