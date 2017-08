VIDEO, SLvIND: इतिहास रचने को तैयार है भारत, तीसरे वनडे से पहले खिलाड़ियों ने बहाया पसीना

श्रीलंका के खिलाफ पहले दो वनडे मुकाबलों शानदार जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया जीत की हैट्रिक बनाने उतरेगी। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने श्रीलंका दौरे पर अब दमदार प्रदर्शन किया है। पांच वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार को पल्लेकेले में खेला जायेगा। इस मैच से पहले भारतीय टीम काफी पसीना बहा रहा है। पिछले मैच में महज 4 रन बनाकर पवेलियन लौटने वाले लोकेश राहुल बैटिंग की प्रैक्टिस करते नजर आए हैं।

दरअसल बीसीसीआई ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें लोकेश राहुल ने प्रैक्टिस के दौरान कई तरह के शॉट खेलते नजर आए हैं। राहुल प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और उन्होंने कई मैचों में दमदार प्रदर्शन किया है।

#TeamIndia batsman @klrahul11 sweating it out in the nets ahead of the 3rd ODI against Sri Lanka #SLvIND pic.twitter.com/uv81j4VCmN