श्रीलंका को डबल 'खुशखबरी': मैच के ब्रेक में ही मुरलीधरन को मिला 'हाल ऑफ फेम' सम्मान

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। टेस्ट और वनडे में दुनिया के सबसे सफल गेंदबाज मुरलीधरन को चैम्पियंस ट्रॉफी में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे मैच में एक पारी खत्म होने के बाद ब्रेक में ये सम्मान दिया गया।

Congratulations to the legend Muttiah Muralidaran on being inducted into the ICC Cricket Hall of Fame! 👏



