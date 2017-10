INDvNZ: कानपुर में क्रिकेट की जगह इस खेल का लुफ्त उठाते नजर आये धोनी-कोहली

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 29 अक्टूबर को कानपुर में खेला जायेगा। इस मैच के लिये दोनों टीमें कानपुर पहुंच चुकी हैं। टीम गुरूवार को कानपुर पहुंची और पहले दिन आराम किया। वहीं दूसरे दिन अभ्यास के साथ ही टीम इंडिया के खिलाड़ी दूसरे स्नूकर और दूसरे खेलों का लुफ्त उठाते नजर आये। वहीं कोहली समेत कई खिलाड़ियों ने जिम में भी वक्त बिताया।

बीसीसीआई ने एक ट्वीट किया है, जिसमें विराट कोहली और महेन्द्र सिंह धोनी स्नूकर खेलते नजर आ रहे हैं। वहीं कुलदीप यादव और रोहित शर्मा दूसरे खेलों का लुफ्त उठा रहे हैं। वहीं दूसरे ट्वीट में कोहली और टीम के बाकी खिलाड़ी जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं।

Can there be a better team activity than playing different games on an off day? #TeamIndia #INDvNZ pic.twitter.com/RtnnUvo50y