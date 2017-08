OMG: फिर ट्रोल हुए मोहम्मद शमी, ट्विटर पर शेयर की थी 'अशोक वाटिका' की Photo

श्रीलंका में टेस्‍ट सीरीज खेल रही टीम इंडिया के कुछ मेंबर्स हाल ही में अशोक वाटिका को देखने पहुंचे। इस ट्रिप की कुछ फोटोज मोहम्मद शमी और उमेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। शमी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो फोटो डाले हैं, उसमें टीम के अन्‍य सदस्‍य कुलदीप यादव, ऋद्धिमान साहा, ईशांत शर्मा, उमेश यादव और केएल राहुल अपने परिवार के साथ दिखे। लेकिन इन फोटोज की वजह से वो एक बार फिर ट्रोल हो गए हैं।

सीता को क्यों नहीं कहा माता? इस सवाल पर हुए ट्रोल...

दरअसल, शमी ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'इंडिया टीम अशोक वाटिका पहुंचीं। इसी जगह पर रावण ने सीता को रखा था।' बस फिर क्या था उनके इस ट्वीट पर कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया और लिखा कि उन्होंने माता सीता क्यों नहीं लिखा।

Indiateam arrived Ashok Vatika is the place where Ravana kept the Sita captive.Ashok Vatika is a garden in the Sita Eliya in SriLanka @BCCI pic.twitter.com/3bd0rezspJ