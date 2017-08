कैफ की तस्वीर देखते ही पूछ बैठे लोग, यह इस्लाम में हराम तो नहीं है न !

भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। वो अपनी निजी जिंदगी की कई बातें और तस्वीर सोशल प्लेफोर्मस पर साझा करते रहते हैं। हालांकि कई बार सोशल मीडिया पर उन्हें बेवजह आलोचन का शिकार होना पड़ता है। बीते दिनों कैफ के सूर्य नमस्कार करने पर कुछ लोगों ने उनकी आलोचन की थी। इसी क्रम में जब कैफ ने अपने पिता के साथ एक दिलचस्प तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर पर कुछ लोगों ने कमेंट करते हुए कहा है कि इस्लाम में यह हराम तो नहीं है न !

दरअसल मोहम्मद कैफ ने एक तस्वीर ट्वीट की है। यह तस्वीर एक चाय की दुकान की है, जिसमें वो अपने पिता के साथ चाय पी रहे हैं। इस तस्वीर के साथ कैफ ने कैप्शन लिखा है कि “Early morning Matthi Chai with father #MagicalMornings”. कैफ के इस ट्वीट के बाद कुछ लोगों ने उनके विरोधियों पर तंज कसते हुए लिखा है कि इस्लाम में चाय पीना और मठ्ठी खाना हराम तो नहीं है न !

Now, idiots will say chai also haram😂😂