Video: ये हैं जूनियर मिताली,जानें क्यों हो रही हैं सोशल मीडिया पर viral

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने महिला विश्वकप में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्हीं की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल तक का सफर तय किया था। मिताली ने इस टूर्नामेंट के बाद काफी तारीफें बटोरी थी। यहां तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी उनके साथ महिला क्रिकेट टीम का सम्मान किया था। लिहाजा मिताली की फैन फॉलोइंग बढ़ना लाजमीं हैं। इस क्रम में स्कूल में पढ़ने वाली एक छोटी लड़की ने फैन्सी ड्रेस कॉम्पटीशन के लिए मिताली की तरह जर्सी पहनी है।

मिताली राज ने ट्विटर पर एक वीडियो रीट्वीट किया है, जिसमें एक स्कूल की लड़की ने उनकी तरह टीम इंडिया की जर्सी पहनी है। मिताली ने इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि, This is cute! May she achieve her endeavours in all the spheres of life! बता दें कि इस वीडियो को कई लोग रीट्वीट कर चुके हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।





This is cute! 😀

May she achieve her endeavours in all the spheres of life! https://t.co/FKJRvWirDi — Mithali Raj (@M_Raj03) August 10, 2017