VIDEO: टीम इंडिया के इस क्रिकेटर को मयंती लेंगर ने दिया मैरिज एनिवर्सरी पर स्पेशल गिफ्ट

भारतीय टीम से खेल चुके ऑलराउंडर खिलाड़ी स्टुअर्ट बिन्नी ने कर्नाटक प्रीमियर लीग में शुक्रवार को दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बेलागावी पैंथर्स की ओर से खेलते हुए बेंगलुरु ब्लार्स्ट के खिलाफ 46 गेंदों में 87 रनों की शानदार पारी खेली।इसके साथ ही 2 विकेट भी चटकाये। बिन्नी की इस पारी की बदौलत बेलागावी ने 192 का स्कोर खड़ा किया और बेंगलुरू ब्लास्टर्स को 23 रनों से हराया। ENGvWI: एंडरसन ने ब्रेथवेट को आउट कर बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी

इस जबर्दस्त प्रदर्शन के बाद बिन्नी का इंटरव्यू चर्चित स्पोर्ट्स एंकर मयंती लैंगर ने लिया। दरअसल मयंती उनकी पत्नी हैं और वो इस मैच को कवर कर रहे चैनल के होस्ट की भूमिका अदा कर रही थीं। अहम बात यह रही कि इसी दिन बिन्नी और मयंती की सालगिरह थी। इस इंटरव्यू की तस्वीरें सोशल मीडिया में काफी वायरल रही हैं, साथ ही फैन्स ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।

देखें वीडियो :

@MayantiLanger_B this are the best days for you & your hubby & happy anniversary day👩‍❤️‍👩❤️happy to watch husband interviewed by wife ❤️ pic.twitter.com/23CVmhEYyP