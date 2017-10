ohh: मयंती ने ट्वीट कर रैना से पूछा WIFI पासवर्ड, मिला ये जवाब

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के आखिरी मैच के दौरान एक गजब का वाकया हुआ। इस की कवरेज के लिये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्टुआर्ट बिन्नी की पत्नी मयंती लैंगर ग्रीन पार्क स्टेडियम में थीं। इस दौरान उन्होंने इंटरनेट के लिए वाईफाई का नेटवर्क सर्च किया और उन्हें सुरेश रैना का वाईफाई नेटवर्क मिला।

मयंती ने रैना के वाईफाई नेटवर्क का स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें ट्विटर पर टैग करके पासवर्ड पूछा। उन्होंने लिखा 'हैलो रैना! क्या मुझे आपके वाईफाई का पासवर्ड मिल सकता है?'

इसके बाद रैना का जवाब तो नहीं आया। लेकिन क्रिकेट फैन्स ने कई तरह के फनी जवाब दे डाले।

Hi 🙋🏻 @ImRaina possible to get the password to your network? 😃 #Kanpur #IndvNZ pic.twitter.com/z0FUJ31tLp