VIDEO: मनीष पांडे ने पकडा़ बाउंडी लाइन पर AMAZING कैच, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी वनडे सीरीज के तीसरे मैच में भारत के मनीष पांडे ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पीटर हैंड्सकॉम्ब का शानदार कैच लिया। 48वें ओवर की पांचवी गेंद पर हैंड्सकॉम्ब ने तेज ऊंचा शॉट खेला।

मनीष बॉल को पकड़कर बाउंड्री लाइन पर जा ही रहे थे तभी उन्होंने बॉल को वापस ग्राउंड पर फेंक दिया। संभलने के बाद उन्होंने दोबारा वापस ग्राउंड में आकर कैच कर लिया। बता दें कि इस कैच को काफी लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है।

