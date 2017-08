धौनी के करियर पर बयान देकर बुरे फंसे MSK, फैन्स ने पूछा..

श्रीलंका के खिलाफ पांच वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन हो गया है, जिसमें महेन्द्र सिंह धौनी को भी जगह दी गयी है। धौनी के चयन के बाद टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने कहा है कि अगर धौनी बेहतर प्रदर्शन नहीं करेंगे तो टीम के लिए उनका विकल्प ढूंढा जायेगा। प्रसाद के इस बयान के बाद धौनी के प्रसंशकों ने ट्विटर पर आपत्ति जतायी है।

धौनी के करियर पर बयान देने वाले एमएसके से ट्विटर पर लोगों ने उनके करियर के बारे में पूछ लिया। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि जो व्यक्ति 6 टेस्ट मैच 17 वनडे मैच ही खेला हो, वो धौनी पर टिप्पणी कर रहा है। इसी तरह से धौनी के एक फैन ने लिखा है कि किसी दूसरे को बोलने से पहले खुद को देखना चाहिेए। इतना ही कई लोगों ने प्रसाद के करियर से जुड़ा ट्वीट भी किया है। एमएसके के खिलाफ किये गए कुछ ट्वीट..



This man said that ms dhoni is no more automatic choice.....woowww see his career dusre ko bolne se pehle khud b dekhna chaiye msk prasad ko pic.twitter.com/41Ps8JaAny — Kulwinder Singh (@Kulwind18346591) August 15, 2017

@BCCI a player who hv played 6 test match and 17 ODI ,MSK prasad deciding fate of players like Yuvraj,Raina and commenting on Dhoni ..WTH !! — mahesh kumar pandey (@mahisays) August 15, 2017

'If Dhoni is not delivering, we will have to look at alternatives'.



Aah, MSK Prasad being really bold here. — Shubham (@SportyShubh) August 14, 2017