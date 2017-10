INDvAUS: शेन वॉर्न ने की टीम इंडिया के इस युवा गेंदबाज की तारीफ, कहा..

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज शेन वॉर्न का मानना है कि टीम इंडिया के युवा स्पिनर कुलदीप यादव की तारीफ की है। वॉर्न का मानना है कि कुलदीप पाक के लेग स्पिनर यासिर शाह को चुनौती दे सकते हैं। यासिर को पाक बेहतरीन गेंदबाज माना जाता है।

कुलदीप ने अपने पहले ही टेस्ट मैच (धर्मशाला) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में हैट्रिक लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई।

If young Kuldeep remains patient when he’s bowling in all forms then he could challenge Yasir as the best leg spinner in the world & quickly