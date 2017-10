VIDEO: कोहली ने किया कुछ ऐसा, जिसे देख जीवा ने उन्हें डराया

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रांची में खेले गये पहले टी-20 मैच के बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी महेन्द्र सिंह धौनी के फॉर्म हाउस पर गये थे। यहां धौनी ने उन्हें डिनर पार्टी के लिये आमंत्रित किया था। इस दौरान विराट कोहली धौनी की बेटी जीवा के साथ मस्ती करते नजर आये। कोहली ने अपने ट्विटर अकाउंट एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वो जीवा के साथ मस्ती कर रहे हैं।

इस वीडियो में कोहली के साथ जीवा अपने पेट्स के बारे में बातें करती नजर आ रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कोहली ने लिखा, जीवा के साथ मेरा रीयूनियन, इतनी मासूमियत के आस पास रहना किसी दुआ से कम नहीं है।

My reunion with Ziva. What a blessing it is to be around pure innocence 🙏❤ pic.twitter.com/7IpvTyynoA