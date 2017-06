चैम्पियंस ट्रॉफी: पाक जीत पर अलगाववादी नेता बोले- अच्छा खेले, फाइनल के लिए बेस्ट ऑफ लक

चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट के इतिहास में पाकिस्तान पहली बार फाइनल में पहुंची है। पाकिस्तान की इस जीत का जश्न कश्मीर में भी मनाया गया। इतना ही नहीं पाकिस्तान की जीत पर अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने उन्हें बधाई दी और फाइनल के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

मीरवाइज ने ट्वीट किया, जैसे ही हमने तरावीह खत्म की तभी पटाखों की आवाज सुनाई देने लगी। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। फाइनल के लिए बेस्ट ऑफ लक।

As we were finishing taraweeh,could hear the fire crackers bursting, well played team #Paksitan. Best of luck for the finals!