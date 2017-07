जबरदस्त: पत्नी के साथ फोटो शेयर करने पर ट्रोलर्स को इरफान का करारा जवाब, कर दी बोलती बंद

इरफान पठान ने अपनी पत्नी के साथ फोटो शेयर करने पर ट्रोल करने वालों इस बार करारा जवाब दिया है। एक बार फिर से इरफान ने ट्विटर पर वही फोटो शेयर करते हुए लिखा, "कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना।" इसके साथ इरफान ने दो हैशटैग भी शेयर किए हैं #लव #ट्रेवल।

Kuch to log kahenge logo ka kaam hai kehna but always #love #travel pic.twitter.com/aERzXr0g2j