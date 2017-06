बारिश की वजह से एक बार फिर बना पाकिस्तान फैन्स का मजाक

चैम्पियंस ट्रॉफी के बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीता, कप्तान सरफराज अहमद ने टीम इंडिया को बल्लेबाजी का न्योता दिया है। लेकिन बारिश होने की वजह से मैच थोड़ी देर के लिए रुक गया है। जिसके बाद भारतीय फैन्स ने पाकिस्तान फैन्स का मजाक बनाना शुरू कर दिया।

बता दें कि मैच से पहले लंदन ब्रिज पर हमले के बाद मैच को लेकर सुरक्षा और बढ़ा दी गई थी। मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों ने लंदन में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए मौन भी रखा गया था।

It's Raining !!

Pak Fans right now : #INDvPAK pic.twitter.com/xMTGGbESCU