नीदरलैंड में PM मोदी से मिले रैना, कहा- ऐसे शख्स से मिला जो...

भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और उनकी पत्नी प्रियंका ने नीदरलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी अपने विदेश यात्रा के दौरान ही रैना से मिले। रैना ने तस्वीर के साथ इसकी जानकारी खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर दी। ट्वीट करते हुए रैना ने लिखा कि जिस शख्स के पास गोल्डन विजन है उन नरेंद्र मोदी से नीदरलैंड में मिलकर बहुत अच्छा लगा। पोस्ट की गई इस तस्वीर में रैना के साथ उनकी पत्नी प्रियंका भी साथ में हैं।

सुरेश रैना फिलहाल भारतीय टीम के प्लेइंग इलेवन से बाहर चल रहे हैं। वह अपनी पत्नी और बेटी ग्रेसिया के साथ यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने परिवार के साथ नाश्ते के समय की एक तस्वीर पोस्ट की थी।

Delighted to meet the man with golden vision @narendramodi on his exceptionally constructive visit to the #Netherlands. #ModiInNetherlands pic.twitter.com/tQPsmvUQlx