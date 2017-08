INDvSL: पुजारा-रहाणे डटे, दूसरे दिन कुछ ऐसी होगी टीम इंडिया की रणनीति

भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट कोलंबो के एसएससी ग्राउंड पर जारी है। मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने तीन विकेट पर 344 रन बना लिए हैं। चेतेश्वर पुजारा 128 और अजिंक्य रहाणे 103 रन बनाकर नॉटआउट लौटे। दोनों के बीच 211 रनों की साझेदारी हो चुकी है।

टीम इंडिया ने 133 रनों तक तीन विकेट गंवा दिए थे। शिखर धवन (35), के.एल. राहुल (57) और कप्तान विराट कोहली (13) के आउट होने के बाद पुजारा और रहाणे ने मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की खबर ली। अपना 50वां टेस्ट खेल रहे पुजारा ने टेस्ट में 13वीं सेंचुरी ठोकी। पुजारा ने श्रीलंका में खेले अपने सभी मैचों में सेंचुरी मारी है। अभी तक उन्होंने श्रीलंका में तीन टेस्ट खेले हैं।

वहीं रहाणे ने करियर का 9वां टेस्ट शतक जड़ा। श्रीलंका की ओर से रंगना हेराथ, दिलरुवान परेरा ने एक-एक विकेट लिया, जबकि राहुल रनआउट हुए थे। श्रीलंका के लिए टेस्ट का पहला दिन निराशाजनक रहा। टीम ने कई कैच टपकाए और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। मैच के दूसरे दिन जहां टीम इंडिया रनों की रफ्तार को बढ़ाकर खेलने के इरादे से उतरेगी वहीं श्रीलंका की रणनीति जल्द से जल्द विकेट हासिल करने की होगी।

And how good were these two! @ajinkyarahane88 & @cheteshwar1 continue their partnership inside the dressing room #TeamIndia #SLvIND pic.twitter.com/0GxhNyHbx9