INDvsPAK: फखर ने जड़ा करियर का पहला शतक, इस मामले में की धवन की बराबरी

चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत ने टॉसकर जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पाकिस्तानी के सलामी बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत दी। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रही पाकिस्तानी टीम ने 25 ओवरों की समाप्ति के बाद एक विकेट पर 134 रन बनाए।

फखर जमान और अजहर अली (59) ने पहले विकेट के लिए 128 रनों की साझेदारी की। दोनों ने आईसीसी आयोजनों में भारत के खिलाफ पहले विकेट के लिए अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी को अंजाम दिया है।

फखर जमान ने करियर का पहला शतक जड़ा। उन्होंने 106 गेंदो में कुल 114 रन बनाए जिसमें 12 चौके और 3 छक्के जड़े। फखर करियर का चौथा वनडे खेल रहे हैं जबकि भारत के खिलाफ पहला।

