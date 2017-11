TWEETS: टेलर ने उड़ाई खिल्ली, वीरू ने कर दी उनके आधार कार्ड की सिफारिश और फिर...

न्यूजीलैंड के सीनियर बल्लेबाज रोस टेलर ने राजकोट में सीरीज के दूसरे ट्वंटी20 मैच के बाद एक ऐसी फोटो शेयर की जिसने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। शनिवार को न्यूजीलैंड ने सीरीज का दूसरा ट्वंटी20 मैच 40 रनों से जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। इसके बाद उन्होंने भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की खिल्ली उड़ाते हुए एक पोस्ट शेयर की।

A post shared by Ross Taylor (@rossltaylor3) on Nov 5, 2017 at 2:30am PST

इस कीवी क्रिकेटर ने राजकोट में एक दर्जी की बंद दुकान के सामने की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'वीरेंद्र सहवाग राजकोट में मैच के बाद दर्जी (टेलर) की दुकान बंद। अगली सिलाई त्रिवेंद्रम।' भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच मंगलवार को त्रिवेंद्रम में खेला जाना है।

वीरू ने इसके जवाब में लिखा, 'रोस टेलर मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। @UIDAI इतनी अच्छी हिंदी के साथ क्या रोस टेलर आधार कार्ड बनवाने के योग्य हैं।' इस पर आधार कार्ड के ट्विटर हैंडल से जवाब आया, 'भाषा को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। व्यक्ति कहां रहता है उसका फर्क पड़ता है।'

Highly impressed by you @RossLTaylor . @UIDAI , can he be eligible for an Aadhaar Card for such wonderful Hindi skills. https://t.co/zm3YXJdhk2