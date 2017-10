शर्मनाकः ऑस्ट्रेलियाई टीम बस पर बरसाए गए पत्थर, डर गए फिंच, बोले...

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी तीन मैचों की सीरीज का दूसरा ट्वंटी20 मैच मंगलवार को गुवाहाटी में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने आठ विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। मैच के बाद जब ऑस्ट्रेलियाई टीम बस में बैठकर होटल लौट रही थी तो उनकी बस पर हमला कर दिया गया।

भारत की हार से गुस्साए क्रिकेट फैन्स ने ऑस्ट्रेलिया की टीम बस पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सलामी बल्लेबाज एरन फिंच ने ट्वीट कर इस भयावह घटना के बारे में बताया। फिंच ने ट्वीट में लिखा, 'भयावह था! होटल लौटते हुए टीम बस पर फेंका गया पत्थर।'

Pretty scary having a rock thrown through the team bus window on the way back to the hotel!! pic.twitter.com/LBBrksaDXI