INDvsWI: पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ किया था ये कारनामा, आज वर्ल्ड में टॉप पर है 'टीम इंडिया'

वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वन डे मैच में इंडियन टीम की शानदार जीत के साथ-साथ टीम ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने विंडीज टीम के लिए 310 का बड़ा स्कोर रखा, जिसके बाद बैटिंग करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम ने 205 रनों पर ही घुटने टेक दिए।

लेकिन इस जीत से पहले ही टीम इंडिया ने वन डे मैचों में सबसे ज्यादा बार 300 से आंकड़े को पार करने वाली टीम बन गई।

अभी तक कुल 96 इनिंग्स में इंडिया 300 के आंकडे़ को पार कर चुकी है जबकि इसके ठीक नीचे ऑस्ट्रेलिया है जिसने 95 बार ये कारनामा किया है। वहीं इस कड़ी में 75 पारियों के साथ साउथ अफ्रीका तीसरे नंबर पर, पाकिस्तान 69 पारियों के साथ चौथे और श्रीलंका पांचवें नंबर पर है जिसने 63 पारियों में ये कारनामा कर दिखाया।

