WOW! मैच से पहले कुछ इस तरह कोहली, धवन और पांड्या ने किया डांस

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन टी-20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है। लेकिन बारिश की वजह से मैच में काफी देर हो गयी है। इस मैच से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी शहर में कई जगहों पर घूमें। इसके साथ ही कोहली और पांड्या समेत कई खिलाड़ी क्लब में मस्ती करते नजर आये।

INDvNZ:बारिश की वजह से टॉस में देरी, जानें किस स्थिति में संभव होगा मैच

दूसरे टी-20 के बाद कोहली ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। कोहली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है। जिसमें कोहली, धवन और पांड्या के साथ डांस कर रहे हैं। खास बात ये है कि इस वीडियो में आवाज नहीं है। वीडियो फास्ट फारवर्ड मोड मे हैं, वीडियो देखकर आप तीनों ही क्रिकेट सितारे की मस्ती का अंदाजा लगा सकते हैं।

One from last night, chilling with the boys! 😎🤙@SDhawan25 @hardikpandya7 pic.twitter.com/1qLzvWYdtf