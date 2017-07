ICC महिला वर्ल्ड कप: सेमीफाइनल में टीम इंडिया, जानें सहवाग और लक्ष्मण ने जीत पर कैसे दी बधाई

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के आईसीसी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद बधाईयों का तांता लग गया, जिसमें बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना ने मिताली राज एडं कंपनी के प्रदर्शन की तारीफ की।

खन्ना ने कहा, "बीसीसीआई की ओर से मैं भारतीय महिला टीम को विश्व कप 2017 के सेमीफाइनल में पहुंचने पर बधाई देता हूं। मिताली राज ने शानदार खेल दिखाया, बेहतरीन शतक। उन्होंने बहुत अहम मैच में कप्तानी पारी खेली।"

आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने भारतीय टीम को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, "न्यूजीलैंड के खिलाफ इस शानदार जीत के लिये बधाई महिला क्रिकेट टीम। मिताली और पूरी टीम बहुत बढि़या खेली। सेमीफाइनल के लिये शुभकामनायें।"

Congrats Women's Cricket Team for the decisive victory against the NZ. Well played @M_Raj03 & the entire team. Best Wishes for semi final. — Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) July 15, 2017

पूर्व महिला खिलाड़ी और सीओए की मौजूदा सदस्य डायना इडुल्जी ने टीम को बधाई देते हुए कहा, "क्या बढि़या जीत। महिला क्रिकेट के लिये अच्छे दिन। महिला क्रिकेट के लिये अच्छे दिन आये। लड़कियों बहुत बढि़या।"

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, "भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजों को जाल में फंसा लिया। राजेश्वरी गायकवाड़ का शानदार स्पैल। मिताली और पूरी टीम को बधाई।"

Indian bowlers spin a Web around the NZ batswomen👏Gr8 spell from

Rajeshwari Gaykawad👌Congrats @M_Raj03 & to the entire @BCCIWomen #wwc17 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 15, 2017

पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, "इस शानदार जीत और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिये पूरी महिला टीम को बधाई। मिताली, वेदा और राजेश्वरी का शानदार प्रयास।"