प्रेरक: टीम इंडिया की कप्तान मिताली राज का ये ट्वीट दिल जीत लेगा

महिला वर्ल्ड कप 2017 के शुरुआती तीन मैचों में जीत के बाद लगातार दो मैचों में हारने के बाद शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को रिकॉर्ड 186 रनों से हरा कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली।

इस जीत के बाद टीम इंडिया की कप्तान मिताली राज ने अपने ट्विटर हैंडल से टीम को जीत की बधाई दी। इसके बाद रविवार सुबह मिताली ने एक और ट्वीट कर एक मैसेज दिया है जो कि हर किसी के लिए प्रेरणा है।

Perfect response from the team after 2 losses to win against New Zealand and seal the semis spot against the Aussies. 😊👍🙏🙏 pic.twitter.com/BCndsARL92