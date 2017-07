मिताली 'राज': दुनिया की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बनीं भारतीय कप्तान, विराट ने भी दी बधाई

आस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मैच में भले ही टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस मैच के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने आईसीसी महिला विश्व कप मैच में अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया है। वह वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बन गई हैं। इस मामले में उन्होंने इंग्लैंड की बल्लेबाज चार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़ा, जिनके नाम 5,992 रन दर्ज थे। मिताली ने यहां खेले जा रहे विश्व कप मैच की पहली पारी के 29वें ओवर की चौथी गेंद पर एक रन लेते ही यह ऐतिहासिक जीत हासिल की।

इस मैच से पहले वह इस मुकाम से 34 रन दूर थीं। यह मिताली का 183वां मैच और 164वीं पारी है। इस मैच में उन्होंने 114 गेंदों में चार चौके और एक छक्के की मदद से 69 रनों की पारी खेली। उनके नाम अभी तक 51.52 की औसत से 6,028 रन दर्ज हैं। वनडे में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 114 है। उनके हिस्से पांच शतक और 49 अर्धशतक हैं।

मिताली के इस रिकॉर्ड के बाद खेल जगत के अलावा कई बड़ी हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई दी है। इसमें विराट कोहली से लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तक का नाम शामिल है। ममता ने लिखा, “वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनने पर बधाई हो मिताली राज। हमें आप पर गर्व है।” वहीं इंडियन क्रिकेट टीम के कप्‍तान विराट कोहली ने लिखा, ”भारतीय क्रिकेट के लिए महान क्षण, मिताजी राज महिलाओं के एकदिवसीय क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाली बल्‍लेबाज बन गई हैं। चैम्पियंस की तरह।”

A great moment for Indian Cricket, @M_Raj03 becomes the highest run scorer in Women's ODI Cricket History today. Champion Stuff! 👌👏

Congratulations @M_Raj03 for becoming the highest ever run scorer in the history of women's ODI cricket.We are proud of u #WomensWorldCup