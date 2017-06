SL के खिलाफ ऐसे खेली टीम IND: धवन ने 128 गेंदों में 125, रोहित ने 79 में 78, फिर दिखा माही शो

शिखर धवन ने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शतक लगाकर श्रीलंका के खिलाफ ग्रुप बी के मैच में भारत को छह विकेट पर 321 रन तक पहुंचाया।



धवन ने 128 गेंदों में 125 रन बनाये और रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिये 138 रन की साझेदारी की। रोहित ने 79 गेंद में 78 रन जोड़े।



आखिरी ओवरों में महेंद्र सिंह धौनी ने 52 गेंद में 63 रन बनाये। धवन का चैम्पियंस ट्रॉफी में यह तीसरा शतक है जो पिछले सत्र में भी दो शतक लगा चुके है। उन्होंने अपनी पारी में 15 चौके और एक छक्का लगाया।

