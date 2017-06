चैंपियंस ट्रॉफी: दुनिया भर में सबसे ज्यादा सर्च की जा रही है भारतीय टीम

गूरुवार को क्रिकेट का मिनी वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो चुका है। दुनिया की 8 बेस्ट टीमों की नजरें अब चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब पर है। चैंपियंस ट्रॉफी का खुमार दुनिया भर के लोग पर भी चढ़ गया है। गूगल ट्रेंड ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक मैप शेयर किया है, जिसमें ये बताया गया है कि हर देश में से सबसे ज्यादा किस टीम के बारे में सर्च किया है।

आपको जानकर हैरानी होगी कि हर देश में सबसे ज्यादा भारतीय टीम के बारे में सर्च किया गया है। बता दें कि भारतीय टीम को चैम्पियंस ट्रॉफी की प्रबल दावेदार माना जा रहा है। कई लोग ये दावा कर चुके हैं कि इंडिया फाइनल मैच खेलेगी।

The 2017 ICC Champions Trophy begins today. See which #CT17 team is most searched in each country with this map: ​https://t.co/mrZDnou4b3 pic.twitter.com/jR401D3qED