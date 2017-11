INDvSL: टीम में न चुने जाने के बाद पांड्या ने किया ट्वीट, लिखा बदलाव से डर कैसा

भारत और श्रीलंका के बीच 16 नवम्बर से टेस्ट सीरीज खेली जायेगी। इस सीरीज के शुरूआती 2 मैच के लिए टीम इंडिया के ऑल राउंडर हार्दिका पांड्या को नहीं चुना गया। उन्हें आराम दिया गया है। टीम चयन के बाद पांड्या ने ट्विटर पर लिखा कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, क्यों कि यह नई शुरूआत के लिए आगे बढ़ा रहा है। पांड्या आखिरी टी-20 मुकाबले में चोटिल हो गए थे। इसे ध्यान में रखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें आराम दिया।

Sports Honors Award 2017: रेड कारपेट पर सेलेब्स का जलवा

पांड्या ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘परिवर्तन से डरो मत….यह आपको एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ा रहा है।’

Don't be afraid of change... it's leading you to a new beginning! pic.twitter.com/2N4KNIXU94