हार्दिक पांड्या ने बिग बी को ऐसे किया विश, एक ही दिन होता है दोनों का बर्थडे

11 अक्टूबर का दिन हार्दिक पांड्या के लिए काफी खास है क्योंकि इस दिन न सिर्फ उनका बर्थडे होता है बल्कि वो अपना बर्थडे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ शेयर करते हैं। इस खास दिन पर पांड्या ने बिग बी को बधाई देते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा-'सदाबहार अमिताभ बच्चन जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाइयां! ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अपना जन्मदिन और यादगार मूमेंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हॅूं।

हार्दिक के अलावा पी वी सिंधु, वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली जैसे कई सेलेब्स ने भी बिग बी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बधाइयां दीं।

