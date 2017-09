हरभजन ने उड़ाया ऑस्ट्रेलियाई टीम का मजाक तो Ex-कैप्टन ने दिया ऐसा जवाब

भारत के खिलाफ मौजूदा एकदिवसीय सीरीज में संघर्ष कर रही ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का मजाक उड़ाते हुए गेंदबाज हरभजन सिंह ने सोमवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया में शीर्ष स्तरीय बल्लेबाजों का युग अब समाप्त हो चुका है। कप्तान स्टीव स्मिथ की टीम पांच मैचों की वनडे सीरीज को पहले ही गंवा चुकी है। वह अभी 3-0 से पीछे चल रही है।

हरभजन मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में 'गुणवत्ता' की कमी है और उन्होंने मजाक में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क से अनुरोध किया कि वह वापस टीम में आकर मेहमान टीम को बचाएं। हरभजन ने ट्वीट किया, “मित्र (क्लार्क) आपको संन्यास से बाहर आकर दोबारा खेलना शुरू करना चाहिए। मुझे लगता है कि शीर्ष स्तरीय ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पैदा करने का युग समाप्त हो चुका है, मुझे कोई गुणवत्ता नहीं दिखती।”

Mate u need to come out of your retirement and start playing again I think.Era of Aussies producing top batsmans is over I feel.No quality https://t.co/kGcovxfJWR