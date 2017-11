टीम इंडिया के इस दिग्गज खिलाड़ी को DDCA ने दी ये अहम जिम्मेदारी

टेस्ट सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की प्रबंध समिति में सरकार के प्रतिनिधि होंगे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह विवादों से घिरे संघ का पुराना वैभव लौटाने के लिये अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे।

दिल्ली के दिग्गज और मौजूदा क्रिकेटर गंभीर ने खेलमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को ट्विटर पर धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, फिरोजशाह कोटला पर फील्ड में बदलाव का मौका मिला। अब डीडीसीए में बदलाव का समय है। इसका खोया गौरव लौटाना है। डीडीसीए की प्रबंध समिति में सरकारी प्रतिनिधि बनकर गौरवान्वित हूं। धन्यवाद राज्यवर्धन सिंह राठौर। गंभीर ने भारत के लिये 58 टेस्ट, 147 वनडे और 37 टी20 मैच खेले हैं।

Had the honour of adjusting fields at Ferozeshah Kotla. Time to adjust ‘corridors’ at DDCA to help restore its glory days. Honoured to be Government Nominee on DDCA Managing Committee. Thanks @Ra_THORe #humbled