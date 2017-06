GOOD NEWS! गौतम गंभीर के लिए बड़ी खुशखबरी, दूसरी बार बने पापा

टीम इंडिया के क्रिकेटर गौतम गंभीर दूसरी बार पिता बने हैं। नताशा गंभीर ने दूसरी बेटी को जन्म दिया है। गंभीर ने सोशल मीडिया के जरिए ये खुशखबरी अपने फैन्स से शेयर की। गंभीर की बड़ी बेटी का नाम आजीन है। उन्होंने आजीन के साथ अपनी छोटी बेटी की फोटो शेयर की।

An angel blessing our family,

An angel brightening our lives,

Welcome to the world, little angel! ❤ pic.twitter.com/nrJ0hhuX9Y