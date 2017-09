FUNNY: वीरू ने बताया क्यों बल्लेबाज चाहते थे कि वॉर्न के हाथ में प्लास्टर लगा रहे

स्पिन के जादूगर और दुनिया के सबसे सफल लेग स्पिनर रह चुके ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। वॉर्न का जन्म 13 सितंबर 1969 को हुआ था। वॉर्न के बर्थडे पर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने एक खास ट्वीट किया है।

Batsmen always wished ur hands were plastered like this while you were bowling,or atleast you warned them.

Happy Birthday legend @ShaneWarne pic.twitter.com/Pz0Zg2NXlj